Caja Rural de Asturias y COFAS firman un acuerdo para ofrecer financiación preferente a farmacias asturianas y cántabras

Fernando Fombona, presidente de COFAS, y Mariano Espín, director comercial de Caja Rural de Asturias. - JAVIER BUSTAMANTE
OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Caja Rural de Asturias y la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS) han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a las farmacias socias de COFAS acceder a líneas de financiación preferencial destinadas a la compra, renovación de instalaciones y mejora tecnológica de sus oficinas.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de COFAS, Fernando Fombona, y el director comercial de Caja Rural de Asturias, Mariano Espín, y contempla una oferta integral adaptada a las necesidades del sector, con soluciones financieras y no financieras orientadas a impulsar su crecimiento y desarrollo.
Fombona ha destacado que se trata de "un paso natural" entre dos cooperativas "con raíces y valores comunes", que comparten una visión de servicio al territorio ya las personas. "Este paso nos permite sumar capacidades y ofrecer a nuestros socios más apoyo para seguir avanzando", ha señalado.
Por su parte, Espín ha subrayado que el convenio "beneficia tanto a las dos instituciones como al conjunto del sector", ya que contempla "un análisis individualizado" para ofrecer "soluciones a medida" a cada oficina de farmacia.
Este acuerdo refuerza una relación de colaboración ya existente entre Caja Rural de Asturias y COFAS y tendrá aplicación directa en las zonas donde ambas cooperativas están presentes, principalmente Asturias y Cantabria. El objetivo es facilitar condiciones de crédito y anticipación de gastos más ventajosas para las farmacias asociadas.