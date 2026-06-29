Caja Rural de Asturias se incorpora al programa Empresa Activa Contra el Cáncer

Acuerdo Caja Rural y AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias y Caja Rural de Asturias formalizan un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera se incorpora como 'Empresa Activa Contra el Cáncer'.

Según ha informado la Asociación, este acuerdo consolida una alianza estratégica que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la prevención, fomentar hábitos de vida saludables, apoyar la investigación oncológica y mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares en Asturias.

Gracias a esta adhesión, Caja Rural de Asturias se suma a la red de empresas comprometidas con el objetivo de la AECC de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, contribuyendo activamente a acercar la realidad del cáncer a la ciudadanía y a movilizar recursos frente a esta enfermedad.

El vicepresidente de La Asociación en Asturias, Julio González Zapico ha señalado que "la implicación del tejido empresarial es clave para avanzar en la lucha contra el cáncer. Incorporaciones como la de Caja Rural de Asturias nos permiten ampliar nuestro alcance y llegar a más personas con programas de prevención, atención y apoyo".

Por su parte, Antonio Romero Casado, director general de Caja Rural de Asturias han destacado que "la adhesión a este proyecto responde, ante todo, al compromiso de la entidad de cuidar a las personas. La iniciativa nace del convencimiento de que cuidar va más allá de lo profesional, implica escuchar, acompañar y generar entornos en los que cada empleado se sienta apoyado y comprendido".

Más allá del ámbito interno, la entidad financiera ha puesto en valor el papel que este tipo de iniciativas desempeñan en la construcción de una sociedad más comprometida y solidaria, destacando su contribución a la sensibilización, la reducción de estigmas y la importancia de la prevención como elemento clave para mejorar la calidad de vida de las personas.

En el marco de este acuerdo, ambas entidades trabajarán conjuntamente en acciones de sensibilización, difusión de campañas de prevención y colaboración en proyectos sociales, además de promover la participación de empleados y clientes en iniciativas solidarias. La Asociación en Asturias continúa así fortaleciendo su red de alianzas con el sector empresarial, clave para seguir avanzando en investigación, prevención y atención integral frente al cáncer en la comunidad.