Calcinada una furgoneta en Candamo tras declararse un incendio en la AS-315

Furgoneta calcinada en Candamo. - SEPA

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta ha quedado calcinada por completo tras sufrir un incendio registrado en la mañana de este lunes mientras circulaba por la carretera AS-315, a la altura de la localidad de Valdemora, en el municipio asturiano de Candamo. El incidente se ha saldado sin lamentar daños personales.

Según han informado el 112 Asturias a través de la red social 'X', la llamada de aviso se recibió a las 09.25 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Grado para sofocar el fuego.

Los efectivos dieron por extinguido el incendio a las 10.31 horas y emprendieron el regreso a su parque a las 11.04 horas. Del suceso se dio traslado a la Central Operativa de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil para la regulación e incidencia de la vía.