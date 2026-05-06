Calcinada una vivienda de dos plantas en Langreo tras un incendio nocturno

Estado en el que quedó la vivienda tras el incendio. - SEPA

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido durante la noche de este martes un incendio que ha calcinado por completo una vivienda de dos plantas en la localidad de Vega de Abajo, en La Felguera (Langreo), según ha informado el propio organismo de seguridad.

El suceso, en el que no se han registrado daños personales, se inició poco antes de las 22.17 horas del martes, momento en el que el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso. En la llamada se alertaba de que una casa de dos alturas estaba ardiendo y existía peligro de propagación a otros inmuebles adosados.

Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos del parque de San Martín del Rey Aurelio con dos autobombas, un vehículo de altura y uno de transporte de personal. Como refuerzo, se activó una dotación de apoyo del parque de La Morgal con una autobomba nodriza.

A su llegada, los bomberos se encontraron con un incendio completamente desarrollado. La prioridad de las dotaciones fue contener las llamas para evitar que afectaran a una construcción anexa. Para lograr el control del fuego, los efectivos tuvieron que retirar parte de la cubierta y del falso techo del inmueble afectado.

El incendio se dio por controlado a las 00.47 horas, permitiendo la retirada de la dotación de La Morgal y parte de la de San Martín. No obstante, el resto del personal permaneció en la zona realizando tareas de enfriamiento y ventilación hasta las 02.20 horas.

Siguiendo el protocolo habitual, los bomberos han realizado varias revisiones con cámaras térmicas durante la noche y a primera hora de esta mañana para descartar posibles reproducciones del fuego.

El incidente fue comunicado a la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Asimismo, se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de manera preventiva, aunque no fue necesaria su intervención al no registrarse heridos.