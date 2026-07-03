El calor y la estabilidad elevan el riesgo de incendios en los 78 concejos de Asturias, sobretodo en el occidente

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Grandas de Salime.
Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Grandas de Salime. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 3 julio 2026 11:34
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   OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias sitúa este sábado a seis concejos en nivel 'muy alto', mientras que el resto del territorio asturiano se encuentra en nivel de riesgo 'alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

   En concreto, los municipios con nivel 'muy alto' de riesgo de incendio son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón, todos ellos en el occidente asturiano.

   Los 72 concejos asturianos restantes se encuentran en riesgo 'alto' de incendio forestal, debido a las previsiones meteorológicas de estabilidad y altas temperaturas.

   El índice establece cinco niveles de riesgo, desde el 1 (bajo) hasta el 5 (extremo). La información es calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

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