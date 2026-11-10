Calvo acusa al PP de "cinismo" por sus críticas al transporte ferroviario en periodo preelectoral

Alejandro Calvo - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha salido al paso este lunes de las críticas del PP en materia de transporte ferroviario. Calvo ha lamentado el "cinismo" de los 'populares' en una comparecencia en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) argumentando que la entrada en la Red Básica Europea fue un logro de los gobierno socialistas de Asturias y de España, mientras que el PP previamente no dijo "ni mu"

Calvo ha insistido en que Asturias ha cumplido con la normativa europea desde 2024 y ha cuestionado las intenciones del PP al respecto, señalando que "si hoy estamos debatiendo sobre esto, es por puro oportunismo político preelectoral", rechazando lo que ha calificado como "conclusiones teledirigidas a través de una serie de preguntas".

El consejero ha explicado que la configuración específica de la red en Asturias y otras zonas de Europa justifica que "en el 2030 tengamos el ancho internacional entre Pola de Lena y Gijón", aclarando que "no se incumple el reglamento" y que el Gobierno de España dispondrá de más tiempo para cumplir los objetivos fijados por la Comisión Europea.

Respecto a las acciones del Ejecutivo autonómico, Calvo ha destacado que han exigido "la interoperabilidad, exigir que se vaya al ancho internacional, presentar un informe en el corredor tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea" y ha anunciado que lo harán el próximo 3 de diciembre. "Nosotros estamos dentro de la red básica y dentro del corredor donde se debaten y se deciden las cosas, no escribiendo cartitas", ha apuntado.

Finalmente, el consejero ha reprochado al PP que realice "un agravio" a Asturias de forma sistemática y ha insistido en que los 'populares' no querían que la variante Pajares fuese para uso mixto. "La retrasaron y la obstaculizaron", ha dicho.

Las explicaciones de Calvo no convencieron al diputado del PP Pedro de Rueda, que se ha mostrado muy crítico con la situación y con la gestión de los gobiernos socialistas, con las consecuencias que tiene para Asturias.

"A petición del Gobierno de España, y bajo el argumento de que Asturias no tiene suficiente rentabilidad socioeconómica, nos quedamos sin una red básica real e interoperable. La tendremos sobre el papel, de forma conceptual, pero la vía no estará", ha advertido De Rueda.

El diputado del PP ha añadido que mientras puertos como el de Barcelona, Tarragona, Valencia, Huelva o Algeciras sí cuentan con ancho europeo porque así lo solicitaron, la realidad es que Asturias ha quedado fuera de la red básica. "Y eso tiene consecuencias", ha lamentado.