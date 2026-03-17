Calvo anuncia procesos selectivos y promoción interna para garantizar la continuidad de Agentes de Medio Natural

Archivo - Un agente del Medio Natural de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, durante la suelta de un busardo ratonero en el Museo Jurásico de Asturias (Muja), en Colunga - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado que hasta 60 agentes del Medio Natural podrían acogerse a la jubilación anticipada en el primer semestre de 2026, a los que se sumarían siete que alcanzarán la edad ordinaria. Para garantizar la continuidad del servicio, el Gobierno autonómico prevé procesos selectivos para cubrir plazas de las ofertas de empleo público correspondientes a 2024 y 2025, la promoción al Grupo B de 24 trabajadores laborales que actualmente prestan servicio en el cuerpo y el mantenimiento de una bolsa de empleo para necesidades temporales o urgentes.

Calvo ha respondido este martes en el Pleno de la Junta General a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre el número de agentes del Medio Natural que se jubilarán y las medidas previstas para su sustitución.

El consejero ha explicado que el Real Decreto 919/2025, que establece coeficientes reductores de edad para jubilación anticipada, tiene un impacto directo en la plantilla del cuerpo, cuyo personal desempeña funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención, gestión sostenible de recursos naturales e intervención en emergencias.

Tomé ha subrayado la preocupación por la elevada tasa de interinidad en el cuerpo, que actualmente ronda el 40% y podría llegar al 60% si las jubilaciones se cubren con interinos, y ha reclamado avances en el proceso de promoción interna, bloqueado desde noviembre de 2025, y en la convocatoria de oposiciones, paralizadas durante más de una década.

La parlamentaria del Grupo Mixto ha recordado que la Junta General aprobó por unanimidad en abril de 2025 una moción para dimensionar adecuadamente las plantillas y adaptar los recursos humanos a la realidad geográfica y funcional de Asturias, pero ha lamentado la falta de ejecución de estas medidas hasta el momento.