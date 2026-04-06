Calvo asegura que los 53.000 votos de Vox en Asturias evidencian "un problema del resto de partidos demócratas"

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y el diputado de Vox Gonzalo Centeno han protagonizado este lunes un tenso intercambio durante una comparecencia parlamentaria, con acusaciones cruzadas que han elevado el tono del debate más allá de las cuestiones previstas en el orden del día.

Centeno, durante el turno de preguntas al consejero con motivo de su comparencia a petición del PP para explicar la situación de la red ferroviaria en Asturias, ha acusado a Calvo de "machismo endógeno" y le ha reprochado supuestos insultos a la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco en el último Pleno celebrado en la Junta General. Calvo, por su parte, ha rechazado esas acusaciones y ha lamentado que en el Parlamento se hayan "normalizado" discursos que, a su juicio, "no deberían existir en este espacio democrático".

El consejero ha vinculado algunas de las intervenciones de Vox con planteamientos alejados de los valores democráticos, afirmando que determinadas cuestiones "nada tienen que ver con el machismo, y mucho con el fascismo".

Posteriormente, Centeno ha cuestionado si el consejero estaba "insultando" a los 53.000 asturianos que votaron a Vox en Asturias, a lo que Calvo ha respondido diferenciando entre los votantes y los representantes políticos. En este sentido, ha subrayado que el apoyo electoral no implica necesariamente "tener más razón".

"Que tengan 53.000 votos es un problema nuestro, del resto de partidos, de los partidos demócratas, que hemos generado un espacio donde hay 53.000 personas en Asturias que entienden que la mejor opción es votar a gente que, a veces, muchas veces, parece que viene aquí y hace un discurso razonable, más o menos, de derecha, una derecha muy dura, pero de vez en cuando se salen del espacio democrático", ha dicho Calvo.

El intercambio entre el consejero y el parlamentario de Vox ha continuado con nuevas interrupciones y reproches, lo que ha obligado a la Presidencia de la Comisión, que ostenta la diputada del PP Beatriz Polledo, a intervenir para reconducir el debate hacia los asuntos relativos a la comparecencia, centrados en materia de infraestructuras ferroviarias.