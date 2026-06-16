Calvo considera que se está cumpliendo el acuerdo sobre los trenes y confían en que lleguen en el segundo semestre

Alejandro Calvo - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha reconocido este martes que le hubiese gustado que los trenes comprometidos por el Ministerio de Transportes llegasen antes. No obstante, confía qen que puedan ponerse en fase de pruebas en el segundo semestre de este año y que para ello Renfe ya está contratando personal.

Se trata de los trenes comprometidos en el acuerdo firmado en 2023 entre el Ministerio de Transportes, el Principado de Asturias y el Gobierno del Cantabria, tras la crisis producida por el error el el diseño para fabricar unos trenes que afectaban a esas dos comunidades. Se acordó la ampliación del pedido de unidades, de 31 a 38 trenes, con un nuevo contrato. Los firmantes del acuerdo de 2023, que se popularizó como 'Acuerdos de La Castellana' fueron el actual presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Rodríguez, y la exministra de Transportes Raquel Sánchez.

Calvo ha dicho en una comparecencia parlamentaria a solicitud del PP que considera que los denominados acuerdos se están cumpliendo, dado que contemplaban la gratuidad del servicio hasta que los trenes estuvieran funcionando, algo que se está respetando.

Los diputados le han preguntado a Calvo por el informe del Tribunal de Cuentas sobre el fallo en la contratación inicial, que señala que la operación supone casi 20 millones euros de coste adicional.

Calvo ha negado que sea un sobrecoste, porque lo que se ha producido es un modificado del contrato. "Evidentemente, un modificado tiene costes", ha dicho.

Ha añadido que existen pruebas gráficas de que hay trenes construidos por CAF y que las pruebas comenzarán en otoño, de forma que los plazos se están cumpliendo "más o menos".

En cualquier caso, Calvo ha dicho que será "exigente" con el Gobierno central para que se cumplan todas las inversiones pendientes en materia ferroviaria, también en todo lo que tiene que ver con las cercanías.

Ha dicho Calvo que no es el momento de debatir si el Gobierno asturiano tiene que asumir la gestión, sino que lo importante ahora es que se cumplan con las inversiones recogidas en el plan de cercanías.

"No tenemos ninguna obsesión por gestionarlo, queremos decidir", ha comentado Calvo, que ha indicado que una manera de decidir sería con la integración de Renfe dentro del Consorcio de Transporte de Asturias.

Calvo ha comentado que la interlocución con el Gobierno central se realiza con dos interlocutores fundamentalmente. Uno es el comisionado de cercanías para Asturias, Cantabria y País Vasco, Antonio Berrios, y el otro es el presidente e Renfe, Álvaro Fernández.

"Nuestra prioridad es que el plan de cercanías se ejecute, no vamos a plantear nosotros medidas disruptivas mientras no tengamos, por ejemplo, las líneas transformadas en aspectos fundamentales", ha comentado Calvo.

El dirigente asturiano ha reconocido que no ha trasladado aún ninguna propuesta en relación a la malla horaria. Si ha propuesto la creación de servicios semidirectos entre Oviedo, Gijón y Avilés.

Por otro lado, Calvo ha querido referirse a la rueda de prensa ofrecida por PP y Foro para presentar una iniciativa parlamentaria conjunta para establecer una estrategia ferroviaria propia. Calvo ha tildado de "antigua" su iniciativa y les ha acusado de obviar el trabajo conjunto de años de agentes sociales e institucionales que forman parte de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita.

Las explicaciones de Calvo no han convencido al diputado del PP Pedrode Rueda, quien ha insistido en que Asturias necesita una política ferroviaria eficiente con más trenes y que funcionen.

Ha acusado a Calvo de "echar balones fuera" mientras los usuarios sufren retrasos, averías y cancelaciones. "La decadencia de las cercanías es evidente", ha lamentado.

Ha dicho que la reforma de la malla horaria fue anunciada en 2021 y que, mientras, el servicio empeora. "La gratuidad del billete ayuda a los usuarios, pero el Gobierno la usa para ocultar la falta de gestión. Los trenes no son gratis: los pagamos entre todos", ha subrayado.