Calvo critica el "desconocimiento" de Queipo (PP) sobre infraestructuras de Asturias

OVIEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha criticado el "desconocimiento" del portavoz del Grupo Popular, Álvaro Queipo, sobre la posición del Gobierno asturiano en materia de infraestructuras. "El problema es que el portavoz no asiste a las reuniones de la Alianza de las Infraestructuras y seguramente quienes participan por su partido no le habrán trasladado la información", ha asegurado.

Calvo ha expresado su "sorpresa" al escuchar al portavoz 'popular', quien esta mañana "en el turno de preguntas al presidente decía desconocer cuál era la posición del Gobierno de Asturias en materia de infraestructuras en general y concretamente en cuanto a las cercanías ferroviarias".

"Tenemos una propuesta conocida que además está consensuada en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, de ir avanzando en el plan de cercanías y ganar soberanía y poder de decisión sobre la mayor área, es decir, sobre los horarios y la planificación para en un futuro poder, evidentemente, integrar las cercanías ferroviarias en un sistema público de transporte para el conjunto del Principado de Asturias", ha explicado el consejero en declaraciones remitidas a los medios.

El consejero ha lamentado que el portavoz del Grupo Popular "no asiste a las reuniones de la Alianza de las Infraestructuras" y que "seguramente quienes participan por su partido no le habrán trasladado la información". "Pero también disponen de esta documentación por escrito y por lo tanto para tener un debate riguroso en este y en otros aspectos, debería irse a los papeles e informarse mejor", ha concluido.

Las palabras de Calvo llegan después de que el líder del PP asturiano criticase en el Pleno de esta mañana algunos de los anuncios más recientes del Ejecutivo autonómico, que tienen que ver con las infraestructuras.

"Nos proponen hacernos cargo de las competencias de ferrocarril a través de un anónimo que aparece en el periódico buscando el titular. Si usted quiere plantear ese debate, entiendo que lo primero que tiene que hacer es llamar al grupo mayoritario de la oposición", dijo Queipo.

El parlamentario del PP dijo al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "estaría bien que buscara un consenso en esta Cámara, estaría muy bien que se plantease un plan estratégico y después que fuera a negociar con el Gobierno de la nación. Pero, ha tomado usted otro camino que supongo que lo que busca es un titular fácil".