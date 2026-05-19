Calvo defiende la corresponsabilidad entre administraciones para avanzar en los objetivos europeos de residuos

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendió este martes la cooperación entre administraciones y la función del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) como elementos clave para modernizar el sistema de gestión de residuos.

Calvo compareció en la Junta General para informar sobre la situación actual del sistema y las actuaciones impulsadas por el Gobierno del Principado en materia de economía circular.

Durante su intervención, ha subrayado la necesidad de abordar la transformación del modelo de residuos "desde el rigor técnico, la planificación y la corresponsabilidad entre administraciones", en un contexto marcado por el endurecimiento de los objetivos europeos de reciclaje, valorización material y reducción de vertidos.

Asturias genera actualmente alrededor de 3,1 millones de toneladas de residuos al año y aún mantiene una elevada dependencia histórica del vertedero. El índice de circularidad de la comunidad se sitúa en torno al 9%, por debajo de la media europea.

Ante esta situación, el Principado impulsa la Estrategia Asturias Circular 2030, que plantea convertir los residuos en una oportunidad para generar recursos, actividad industrial y empleo verde. Entre sus principales objetivos figuran duplicar el índice de circularidad, reducir el consumo de materiales, disminuir el desperdicio alimentario y aumentar la valorización de residuos.

Según ha precisado el consejero, alcanzar estas metas exige planificación estable, inversiones sostenidas, modernización tecnológica y coordinación institucional entre todas las administraciones implicadas.

En este sentido, ha destacado el papel de los ayuntamientos dentro del sistema público de gestión de residuos y en la cooperación desarrollada a través de Cogersa. Así, ha explicado que la recogida municipal, la implantación de nuevos sistemas de separación y la gestión de biorresiduos dependen en gran medida de la colaboración con los concejos, mientras que la planificación general, las infraestructuras y la capacidad inversora requieren coordinación autonómica.

La recogida separada de residuos municipales supera en estos momentos las 110.000 toneladas y 38 concejos cuentan ya con sistemas específicos de recogida de materia orgánica. Asturias dispone, además, de una red pública de puntos limpios y retirada especializada coordinada entre Cogersa y los ayuntamientos.

El titular de Medio Ambiente también ha informado sobre los avances en la elaboración del Plan Integral de Residuos de Asturias 2026-2030 (Pireca), que definirá inversiones prioritarias, capacidades de tratamiento y mecanismos de adaptación progresiva al nuevo marco comunitario.

La tramitación del plan continúa, dentro del procedimiento ambiental y administrativo previsto por la normativa vigente.

El Gobierno de Asturias mantiene, asimismo, el apoyo al tejido económico e industrial para facilitar la transición hacia la economía circular y promover nuevos procesos de valorización y recuperación de materiales.