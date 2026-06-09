Calvo dice que es obligación seguir con el proyecto de la depuradora de Trevias y acusa al PP de manipular a los vecinos

Vecinos de Trevias protestan en Oviedo contra el proyecto de depuradora. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha puntualizado este martes en el Pleno de la Junta que la continuación de la tramitación administrativa de la depuradora de Trevias "no supone en modo alguno prejuzgar el resultado de los recursos o actuaciones que hayan podido plantearse en relación con este proyecto". Así ha añadido que "no es de recibo que se manipule a la gente y que se utilice la legítima preocupación de los vecinos para manipularles".

Ha indicado Calvo que se trata de cuestiones distintas y desde el PP lo saben pero "lo manipulan" respondiendo así al diputado 'popular', José Manuel Felgueres, que ha preguntado por qué el Gobierno ha decidido seguir adelante con la licitación del saneamiento de Trevías, "ignorando deliberadamente el rechazo vecinal y desoyendo el acuerdo aprobado por esta Cámara".

"Ustedes saben que la razón por la que este Gobierno del Principado continúa con la tramitación del procedimiento de contratación del proyecto de sanamiento de Trevías es sencilla, porque en la situación actual tiene la obligación de hacerlo", dijo Calvo.

El consejero ha explicado que el expediente ha seguido los trámites administrativos previstos por la legislación vigente, incorporando los informes técnicos y sectoriales correspondientes, y culminando con la aprobación del proyecto y el expediente de contratación. Así, una vez alcanzada esta fase, la Administración debe actuar de acuerdo con los principios de legalidad, seguridad jurídica y buena administración, continuando la tramitación de los procedimientos públicos mientras mantenga su plena eficacia.

"El Gobierno del Principado respeta plenamente el derecho de los vecinos o entidades a recurrir a las decisiones administrativas y, como siempre ha hecho, actuará en conformidad con las resoluciones que, en su caso, dicen los órganos administrativos o judiciales competentes. No tengan la menor duda", dijo Calvo.

Ha insistido el consejero en que la pregunta que el PP traslada es "falsa y lo sabe", es además "manipuladora del procedimiento porque lo que había que hacer y lo que se está haciendo, es cumplir con la legalidad". Por ello ha lamentado que se traslade a los vecinos el mensaje de que la solución es trasladar el problema a otra localidad o directamente no hacer la inversión.

José Manuel Felgueres por su parte ha pedido al consejero que mire a la cara a los vecinos para decirles por qué se empeña en continuar con la licitación sin modificar el proyecto y sin darles ningún tipo de explicación.

Felgueres ha insistido en que en esta fase de la licitación todavía están a tiempo de rectificar y de modificar este proyecto. "Todavía están a tiempo y seguro que va a ser más sencillo desde el punto de vista jurídico e incluso más barato posiblemente para la administración en modificar el proyecto ahora, antes de adjudicar la obra, que esperar a que la obra esté adjudicada", dijo el diputado del PP.