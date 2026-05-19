Calvo insta a la concesionaria del búho entre Langreo y Oviedo a cumplir con las exigencias de los trabajadores

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha instado este martes a la empresa concesionaria del servicio de autobús búho entre Langreo y Oviedo a cumplir con las exigencias de los trabajadores en materia de seguridad para poder retomar el servicio.

Los trabajadores que operan en esta línea habían convocado una huelga ante la negativa de la empresa de instalar mamparas protectoras para los conductores, después de que el pasado mes de marzo uno de ellos resultase apuñalado por un viajero. La huelga fue desconvocada tras una reunión en la que participó la consejería de Alejandro Calvo, en la que se acordó retomar todos los servicios salvo los de búho mientras se elabora una auditoría de riesgos laborales que determine las medidas que debe adoptar la empresa para garantizar la seguridad de los trabajadores.

El diputado del PP Pedro de Rueda ha llevado este asunto a la comisión de Movilidad, donde Calvo ha explicado que este servicio es una concesión y es la empresa la que debe cumplir con sus obligaciones en el marco de la relación con sus trabajadores.

El suceso de marzo fue, a juicio del consejero, "un hecho absolutamente intolerable" que requiere una "atención prioritaria de la empresa" para garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad del servicio.

Por su parte, el diputado del PP Pedro de Rueda ha lamentado que ante un problema de seguridad "que nadie niega", el Principado haya "dejado a los usuarios sin servicio". "Han sido incapaces de reunirse con los trabajadores y llegar a una solución sin cortar el servicio que garantice la seguridad", ha lamentado. Calvo, por su parte, ha acusado a De Rueda de decir "medias verdades que son mentira".