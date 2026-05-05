Calvo reivindica el momento histórico del aeropuerto y critica al PP por "su obsesión de hablar mal de Asturias"

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OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ratifica su apuesta por el despliegue de su Estrategia de Conectividad Aérea para consolidar el aeropuerto de Asturias como motor de desarrollo para toda la comunidad. En este sentido, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha lamentado "el absoluto desnorte" del Partido Popular y "su obsesión por hablar mal de Asturias" al criticar la situación de la terminal, justo cuando registra cifras históricas de pasajeros y tráficos y la mayor oferta de destinos y plazas hasta ahora.

A su juicio, la actitud del PP responde "al todo vale sin ningún criterio para hacer oposición", porque el análisis de la situación de la terminal de Santiago del Monte arroja datos incuestionables: más de dos millones de pasajeros en 2025, una oferta actual de 30 destinos directos con conexión a más de 250 puntos en todo el mundo y más de 1,6 millones de plazas para esta temporada el verano.

Calvo ha recordado que el pasado fin de semana comenzó a operar la conexión de la aerolínea bandera irlandesa Aër Lingus con Dublín, una de las dos compañías, junto con la neerlandesa KLM, que recala este año por primera vez en Asturias. También ha señalado como otro hito de la temporada, la llegada, a partir del 1 de junio, de Air Europa al corredor madrileño. De este modo, tres empresas cubrirán simultáneamente la ruta a Madrid, lo que implica más conexiones, hasta ocho frecuencias diarias en total, y mejores precios.

Para el Ejecutivo autonómico, el aeropuerto de Asturias se ha consolidado como una infraestructura estratégica para la movilidad, la cohesión territorial y la proyección exterior de la comunidad. Este contexto de crecimiento es el resultado de una planificación orientada a mejorar la conectividad del territorio y reforzar su promoción en el exterior.

Las estimaciones basadas en estándares habituales en políticas de promoción turística indican que cada euro invertido en conectividad aérea puede generar entre 8 y 15 euros de impacto económico. De este modo, el presupuesto previsto puede traducirse en un retorno de entre 40 y 75 millones anuales.