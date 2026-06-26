La Calzada (Gijón): Vecinos exigen cumplimiento estricto del transporte de mercancías peligrosas por Aboño

Archivo - Cartel en defensa de la alternativa a los accesos a El Musel colgado del Balcón Municipal de la Casa Consistorial de Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación vecinal de La Calzada (Gijón), Carlos Arias, ha considerado este viernes, en declaraciones a Europa Press, que la Resolución que habilita el acceso al puerto gijonés de El Musel del transporte de mercancías peligrosas por el túnel de Aboño es un paso que valoran, si bien ha advertido de que, de no cumplirse, lo denunciarán.

"Seremos muy estrictos", ha avisado Arias sobre el cumplimiento de este acceso, que supone sacar las mercancías peligrosas de la avenida de Príncipe de Asturias.

La medida, que ha vinculado a la lucha vecinal, implica, a su juicio, que pelear y perseverar trae sus frutos. "Es un triunfo de muchos años de los vecinos de La Calzada", ha destacado, si bien ha agradecido todo el apoyo con el que han contado desde el resto de la ciudad y desde distintos sectores, tanto sociales como institucionales o políticos. Ha remarcado, a este respecto, que es una causa "justa" que no entiende de signos políticos.

Arias ha insistido en que llevan 30 años peleando, si bien han intensificado las acciones en los dos últimos a raíz del fallido vial soterrado de Jove, cuya licitación acabó desistida por el Ministerio.

Eso sí, ha advertido de que esta Resolución de la Dirección General de Tráfico no quita que sigan peleando, al considerar que el paso de tráfico pesado por la citada avenida, aún restando las mercancías peligrosas, sigue siendo "inasumible". Por ello, cuando pase el verano, en septiembre, plantearán las acciones a retomar.

Unido a ello, ha recalcado que el accidente reciente en Colunga de un camión de gas propano, que obligó a la evacuación de la población cercana, hace pensar que, si ocurriera lo mismo en la avenida de Príncipe de Asturias, las consecuencias podrían ser "tremendas".

Por otro lado, ha reconocido que el hecho de que esta Resolución haya salido este día publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE, y no sea solo un mero anuncio del Gobierno central, les da "confianza", aunque ha reiterado de que estarán vigilantes a que se cumpla.