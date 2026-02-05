La Cámara de Comercio de Avilés respalda a Indra y Autoridad Portuaria en el desarrollo del suelo de baterías de cok

Visita de este jueves a las instalaciones. - CÁMARA DE COMERCIO DE AVILÉS

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés ha subrayado este jueves el valor estratégico de los suelos de las antiguas baterías de cok de la factoría de ArcelorMittal, durante una reunión del Comité Ejecutivo celebrada en las instalaciones de la siderúrgica; y ha subrayado su apoyo a los proyectos que permitan el desarrollo de estos terrenos.

La entidad cameral considera que, con una extensión de 330.000 metros cuadrados, estos terrenos representan "la mayor oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo de los últimos años" en la comarca, y ha expresado su apoyo al desarrollo industrial que finalmente se implante en ellos.

El Comité Ejecutivo analizó el interés mostrado por la Autoridad Portuaria de Avilés y la empresa Indra por adquirir los suelos, en el marco de planes industriales aún por definir. La Cámara ha llamado a la prudencia, recordando que los terrenos no cuentan todavía con un proyecto de descontaminación, cuyo coste supera los 10 millones de euros, y que no estarían disponibles en al menos dos o tres años.

El presidente de la Cámara, Daniel González, ha valorado positivamente el interés de Indra por implantarse en Avilés, destacando que, tanto si la operación la ejecuta Indra como la Autoridad Portuaria, contará con el respaldo de la entidad. González ha añadido que aún es pronto para evaluar los proyectos, pues se necesita más información sobre la implantación industrial y el empleo que generarían los suelos.

La visita del Comité Ejecutivo incluyó un recorrido por la factoría de ArcelorMittal y un almuerzo de trabajo con representantes de la compañía, que atraviesa un proceso de reestructuración y transición industrial vinculado a su plan de descarbonización, apoyado también por la Cámara.