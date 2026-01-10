La Cámara de Comercio entregará su Medalla de Oro a la ministra Margarita Robles el 30 de enero en Oviedo

La ministra de Defensa, Margarita Robles - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio va a entregar su 'Medalla de Oro' a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo hará en un acto institucional que se celebrará el próximo 30 de enero a las 11 horas en las instalaciones de la Cámara en Oviedo.

Esta distinción, la máxima que otorga la entidad, fue acordada en 2024 en reconocimiento a la implicación de la ministra, al frente del Ministerio de Defensa desde 2018, en el avance de importantes procesos de negociación que han favorecido el desarrollo urbano y económico del concejo de Oviedo.

La entrega, inicialmente prevista para finales de 2024, tuvo que ser pospuesta como consecuencia de la DANA, lo que obligó a ajustar las agendas institucionales hasta fijar una nueva fecha para el próximo mes de enero.

Según la Cámara, la decisión de conceder la Medalla de Oro a Margarita Robles obedece, en particular, al desbloqueo de la negociación para la reordenación de los terrenos de La Vega, un enclave de gran relevancia histórica y estratégica cuya transformación ha avanzado tras años de complejas gestiones entre administraciones públicas y agentes privados.

También han valorado la labor de la ministra en la negociación de los terrenos de la antigua Fábrica de Armas y la consiguiente atracción de inversiones que impulsan el empleo y la actividad económica en Trubia.