La Cámara de Comercio lamenta que se descarte extensión del ancho estándar europeo a la red ferroviaria

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OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio ha lamentado "profundamente" el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de descartar la extensión del ancho estándar europeo a la red ferroviaria convencional. Consideran que la decisión supone un "nuevo obstáculo" para la integración plena de Asturias en el Corredor Atlántico y "perpetúa un agravio comparativo" que penaliza la competitividad del tejido empresarial asturiano y de todo el noroeste peninsular.

A través de una nota de prensa, la Cámara recuerda que ya identificó esta actuación como una prioridad estratégica dentro de sus propuestas para el desarrollo del Corredor Atlántico y venía advirtiendo del riesgo de que esta actuación acabara siendo descartada, pese a las expectativas impulsados por la Comisión Europea.

Consideran además que las explicaciones ofrecidas ahora por el Ministerio, basadas en criterios económicos, resultan insuficientes y no pueden justificar una decisión de semejante alcance estratégico para el futuro de Asturias.

"La argumentación utilizada por el Ministerio reproduce el mismo esquema que llevó al fracaso del proyecto del vial de Jove. Cambia la infraestructura, pero no el planteamiento: se vuelve a sacrificar una inversión estratégica para Asturias bajo argumentos de rentabilidad económica a corto plazo. Estamos, en la práctica, ante un 'vial de Jove dos'", destacan.

La institución cameral reitera la necesidad de garantizar, sin más dilaciones, la implantación del ancho estándar europeo y de las prestaciones técnicas necesarias para que Asturias pueda operar en condiciones de plena igualdad con el resto de los territorios integrados en la Red Transeuropea de Transporte.