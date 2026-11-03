La Cámara de Comercio de Oviedo elegirá a su presidente y comité ejecutivo el 10 de noviembre

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OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio de Oviedo ha anunciado este martes que constituirá el próximo 10 de noviembre su nuevo Pleno, tras haber concluido el proceso de presentación de candidaturas con un acuerdo de consenso que ha permitido cubrir la totalidad de las plazas sin necesidad de celebrar votaciones entre las empresas. Ese mismo día, tendrá lugar la elección y toma de posesión del presidente y del comité ejecutivo.

La sesión constitutiva estará presidida por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, y comenzará con la toma de posesión de los 60 vocales que integrarán el máximo órgano de representación y gobierno de la Cámara. El Pleno estará compuesto por 41 representantes de los distintos sectores de actividad económica, 13 representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria y seis vocales designados por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Según han destacado desde la Cámara de Comercio de Oviedo en una nota de prensa, el consenso alcanzado en la configuración de las candidaturas ha permitido completar la composición del Pleno sin necesidad de recurrir a votaciones.

Como principal novedad de este proceso electoral, la Cámara ha incorporado por primera vez la tramitación electrónica mediante firma digital, convirtiéndose en la primera entidad cameral asturiana en implantar este sistema. Desde la institución han destacado que la medida responde al objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la participación en una demarcación que comprende 69 de los 78 concejos de Asturias y representa a aproximadamente el 62 por ciento del tejido empresarial autonómico.