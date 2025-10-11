La Cámara de Comercio de Oviedo lleva a Europa la petición de supresión del peaje del Huerna

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha anunciado este sábado que aprovechará su participación en el foro de las Cámaras del Arco Atlántico en Bruselas, los días 13 y 14 de octubre, para reivindicar el fin del peaje del Huerna, al que califica como "una penalización histórica para Asturias".

Paniceres ha insistido en la necesidad de seguir "la hoja de ruta marcada por la Alianza por las Infraestructuras", lo que pasa, en sus palabras, "por exigir el fin del peaje y, mientras tanto, reclamar su bonificación". A su juicio, "es necesario establecer un diálogo sincero entre el Estado y Asturias para trasladar la gravedad de lo que supone este agravio para los asturianos".

El presidente cameral participará en Bruselas junto al vicepresidente de la institución, José Manuel Ferreira, en una serie de encuentros organizados por las Cámaras del Arco Atlántico. El objetivo será debatir los avances de la alianza, definir nuevas líneas de actuación y revisar la situación de los proyectos en curso.

En el foro también está prevista una sesión con agentes de la Unión Europea centrada en la creación de una macrorregión atlántica, en la que participará el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, junto al Comisionado del Corredor Atlántico y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión del Arco Atlántico.

Paniceres ha destacado el compromiso del Gobierno del Principado con este proyecto desde su inicio, valorando su implicación en el impulso y seguimiento de la alianza. El foro reunirá a representantes de las Cámaras de Comercio del Norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, Navarra, País Vasco y Nueva Aquitania.