La Cámara reclama la garantía de que el Corredor ferroviario atlántico llegue al puerto de Gijón

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles una proposición de Foro para requerir al Gobierno de España para dotar a Asturias de unas infraestructuras ferroviarias modernas, interoperables y plenamente integradas en la red europea, al ser esta una condición imprescindible para garantizar el futuro industrial, logístico y económico de nuestra comunidad autónoma y que garantice la plena inclusión de la sección Pola de Lena-Oviedo-Gijón en el corredor atlántico de la Red Transeuropea de Transporte, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión Europea y la normativa de la Unión Europea.

La propuesta de Foro, apoyada por la totalidad de los grupos, también pide que el Ejecutivo asturiano oponerse a cualquier degradación de dicho tramo a mera línea de Cercanías, reclamando su acondicionamiento a los estándares europeos así como participar activamente en la evaluación sobre el cambio de ancho de vía que España debe presentar a Bruselas antes del 19 de julio de 2026, asegurando que se tienen en cuenta los intereses del Principado de Asturias.

"No pretendemos con esta proposición no de ley, hablar de detalles técnicos. La realidad, y lo que queremos hablar es de esa realidad, es que si Asturias queda al margen del corredor atlántico, quien lo va a pagar va a ser nuestra siderurgia, van a ser nuestros puertos", ha indicado el portavoz de Foro, Adrián Pumares.

El portavoz de Foro recordó que la UE ha fijado como plazo el 31 de diciembre de 2030 para que todas las líneas de la red básica estén adaptadas del ancho ibérico al ancho europeo.

"La variante de Pajares no puede ser bajo ningún concepto una frontera para Asturias. Nunca se previó como que fuese una frontera, sino que tiene que ser su puerta de entrada al espacio ferroviario europeo. Y por ello pedimos el voto favorable a esta proposición no de ley", dijo Pumares.

PROPOSICIÓN VOX

Por otra parte, previamente la Cámara debatió una proposición no de ley presentada y defendida por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, sobre la financiación autonómica en la que reclamaban, entre otras cuestiones, "eliminar el sistema autonómico"; iniciar el debate acerca de "cómo superar el actual sistema autonómico y cómo alcanzar una financiación de las regiones, provincias, comarcas y municipios con una visión nacional o avanzar hacia la recuperación de competencias por parte del Estado estableciendo mecanismos de coordinación que permitan de forma efectiva la igualdad y la eficiencia de los servicios públicos, por encima de artificiales fronteras y barreras autonómicas".

"Si no atajamos esta locura ahora, mañana se nos llevará por delante. Sé que Vox presenta aquí una propuesta de máximos, pero máxima es la urgencia y máxima es la necesidad. Así que como ustedes comprenderán, mejor solos en la verdad que unidos y mal acompañados en la mentira", dijo Centeno.

La propuesta de Vox no contó con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario con lo que no salió adelante.