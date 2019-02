'Camino Assist', una aplicación asturiana para el Camino de Santiago

Publicado 12/02/2019 11:03:00 CET

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Camino Assist' es una aplicación móvil para IOS y Android editada en español, inglés y francés para acompañar al peregrino durante el Camino de Santiago. La aplicación ha sido creada por tres empresas asturianas especializadas en los sectores de la tecnología, el diseño y la promoción turística del Camino de Santiago.

Desarrollada por Tdinet APP, Estudio Creativo We y Where is Asturias, 'Camino Assist' ofrece seguridad e información completa y práctica sobre 15 itinerarios del Camino de Santiago.

La aplicación 'Camino Assist' ha sido presentada en la feria Fairway, dedicada al Camino de Santiago, que se celebra estos días en Santiago de Compostela y en la que participan más de 80 expositores tanto institucionales como empresariales, así como tour operadores

nacionales e internacionale.

Está estructurada en siete zonas geográficas, de manera que un peregrino que accede a una de ellas dispone de información sobre los itinerarios que la cruzan, por ejemplo la zona norte incluye el Camino del Norte, Camino Lebaniego, Camino Primitivo y Camino

del Salvador.

"Hemos primado la facilidad de uso con un diseño universal reconocible por todo el mundo, como es el plano tipo metro, incorporando la información útil de cada etapa", ha comentado la directora de Where is Asturias, Begoña Panea.

La seguridad ha sido una de sus prioridades, dado que "en los últimos años las mujeres suponen casi un 50% de los caminantes y el aumento de peregrinos que realizan la ruta en solitario es cada vez mayor".

Camino Assist dispone de geolocalización continua aún sin acceso a datos, simplemente a través del GPS del teléfono se pueden compartir las coordenadas de posicionamiento con familia, amigos, apps de mensajería, redes sociales o emergencias.

La aplicación ocupa uno 50 megas de memoria y cuenta con utilidades como un diccionario locutado en los tres idiomas con frases prácticas para el Camino, la posibilidad de guardar en cada etapa anotaciones, notas de voz, fotos y videos, también mapas, distancias, perfiles de etapa, puntos de interés y oficinas de turismo.

López ha asegurado este martes que "'Camino Assit' está despertando el interés de numerosas instituciones y agrupaciones empresariales que quieren incluir en la App reseñas turísticas y servicios".

Debido a la importancia que está tomando el Camino de Santiago a escala mundial y que los peregrinos extranjeros ya superan en más de ocho puntos a los nacionales, se han aliado con 'Europ Assistance', líder en asegurar viajeros en todo el mundo, e incorporado a 'Camino Assist' "Camina Seguro" que ofrece la posibilidad de contratar un seguro médico y de asistencia en viaje para cubrir las incidencias que pueden producirse durante una peregrinación, tanto a pie como en bicicleta.

Con cuatro zonas activas y 15 de los principales itinerarios de la Península Ibérica, como son entre otros el Camino Francés, Camino Primitivo, Camino del Norte y Camino Portugués; el equipo de programación está trabajando para incorporar nuevas rutas

en los próximo meses.

Su intención es completar las rutas jacobeas que han detectado en España y de cara al Xacobeo 2021 ampliar a los itinerarios europeos más importantes. Además, próximamente estará disponible en otros idiomas como el portugués, italiano, alemán o coreano.