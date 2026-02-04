Camino Escena Norte abre el plazo de inscripciones de espectáculos para el nuevo Itinerario Constelaciones

Archivo - Camino Escena Norte abre el plazo de inscripción de espectáculos para su Itinerario Constelaciones - CAMINO ESCENA NORTE - Archivo

Las compañías interesadas pueden presentar sus candidaturas entre el 5 y el 16 de febrero

SANTANDER/OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Camino Escena Norte abre este jueves 5 el plazo de inscripción de espectáculos para girar en la 8ª edición del Itinerario Constelaciones, que se celebrará del 18 de septiembre al 29 de noviembre en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja, y que amplía en un mes la duración de la edición.

Según ha informado este miércoles la organización, las compañías de las citadas comunidades interesadas tienen de plazo del jueves 5 al lunes 16 de febrero para presentar sus candidaturas.

Las que finalmente resulten seleccionadas formarán parte de la nueva programación de Camino Escena Norte con varias funciones en las seis autonomías que forman parte del proyecto.

Toda la información y la ficha de inscripción está en www.escenanorte.com.

Tanto el Itinerario Constelaciones como el Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte utilizan un sistema de selección de espectáculos basado en dos comisiones profesionales compuestas por expertos que decidirán sobre los espectáculos presentados desde otras comunidades diferentes a la suya propia. De ahí saldrán los 36 espectáculos (seis por comunidad) que conformarán el catálogo y de ahí, los 18 (tres por comunidad) que girarán en el Itinerario Constelaciones 2026, en un trabajo de coprogramación entre la organización de Camino Escena Norte y las distintas sedes que acogerán la actividad.

Desde la edición de 2023, el Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte es una herramienta muy útil para los profesionales de la programación de las comunidades del proyecto y del resto del Estado. Esta marca de calidad sirve de promoción y apoyo a la distribución de los mismos fuera del ámbito del proyecto.

Desde su inicio, en 2019, CEN ha llevado el teatro, la danza y artes del movimiento y el nuevo circo a escenarios alejados de los circuitos habituales, ofreciendo la oportunidad de acceder a estos espectáculos a públicos de municipios y localidades sin acceso a programaciones de este tipo. También ha facilitado a las compañías seleccionadas en cada edición el acceso a nuevos espacios y escenarios en los que desarrollar su creatividad.

CEN es una iniciativa promovida por las propias asociaciones profesionales de productoras de artes escenicas ESCENA GALEGA (Galicia), ESCENASTURIAS (Asturias), ACEPAE (Cantabria), ESKENA (Euskadi), ESNA (Navarra) y AESCENA (La Rioja). Cuenta con el apoyo económico de todos los niveles de la administración, desde la estatal hasta las entidades locales pasando por los gobiernos autonómicos, provinciales y forales, así como diversos patrocinios privados.