Un camión que transportaba pintura arde en la A-66 en sentido Gijón y causa dos kilómetros de retenciones - SEPA

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camión que transportaba pintura y dos bombonas de propano ha comenzado a arder este jueves la autovía A-66 a la altura del kilómetro 20,5 en sentido Gijón, lo que ha provocado retenciones de unos dos kilómetros, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso se ha registrado a las 11.11 horas a través del Servicio de Emergencias 112 Asturias. Patrullas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias están auxiliando y señalizando la incidencia.

Efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Mieres y La Morgal, junto a bomberos del Ayuntamiento de Oviedo, trabajan en la extinción del incendio, que se ha dado por controlado a las 12.00, según ha informado el 112 Asturias.