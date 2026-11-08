La campaña de vacunación de la gripe supera las 140.000 dosis administradas en Asturias

Asturias.- Asturias habilita puntos de vacunación contra la gripe por la tarde y sin cita previa para mayores de 80 años - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe en el Asturias ha superado las 140.000 dosis administradas desde su inicio, tras alcanzar un total de 140.754 personas inmunizadas el pasado 2 de noviembre. La estrategia del Servicio de Salud (Sespa) ha priorizado en esta primera fase la protección de la población infantil y de los mayores de 60 años.

En concreto, el colectivo de mayores de 60 años ha registrado 98.127 profilaxis administradas. Dentro de este grupo, 90.789 vacunas se han destinado a personas de más de 64 años, lo que ha situado la cobertura en este tramo de edad en el 29,90%.

En cuanto a la población infantil, un total de 7.628 menores de 5 años han recibido la dosis, elevando el grado de inmunización al 32,72%. Asimismo, en el nuevo tramo incorporado este año entre los 5 y los 13 años, el Sespa ha aplicado 17.591 profilaxis, con una cobertura del 28,32%.

La campaña ha alcanzado también a 10.195 residentes de centros sociosanitarios, 4.353 profesionales sanitarios y 1.362 mujeres embarazadas.

SIN CITA PREVIA

La Consejería de Salud dispondrá a partir de mañana de puntos específicos de vacunación frente a la gripe y la covid, en horario de tarde, de 15.30 a 20.00 horas, sin necesidad de cita previa. De este modo, los centros de salud de El Quirinal y Piedras Blancas (Área I), La Lila y Pumarín (Área II) y La Calzada y Puerta la Villa (Área III) permanecerán abiertos de lunes a viernes.

También se habilitan otros equipamientos con días de apertura específicos. En el Área I, el centro de salud de Luarca funciona los lunes y los miércoles; Vegadeo, los martes; Corvera y Luanco, los martes y los jueves; y Navia, los miércoles.

En el Área II, están disponibles los centros de salud de Pola de Lena, los lunes; Tineo, los lunes y miércoles; Cangas del Narcea y Lugones, los martes y jueves; Mieres Sur, también los martes, miércoles y jueves; y Grado y Pola de Siero, los jueves.

En el Área III se puede acudir al de Pola de Laviana, los lunes, miércoles y jueves; Arriondas, los lunes y miércoles; Villaviciosa, Candás y Ribadesella, los martes; El Entrego, los martes y jueves; Llanes, los martes y viernes; La Felguera, los martes, jueves y viernes; Cangas de Onís, los jueves; El Llano (Gijón), los jueves y viernes; y Montevil y El Parque-Somió (Gijón), los viernes.

POBLACIÓN INFANTIL

La red de inmunización para menores de 14 años también cuenta con nuevos puntos distribuidos por las tres áreas sanitarias. En el Área I, los centros de Corvera y Luanco ofrecen vacunación infantil los lunes y miércoles, respectivamente, mientras que Navia y Pravia disponen de este servicio los jueves.

En el Área II, los centros de La Corredoria y La Ería, en Oviedo, administran vacunas de lunes a viernes. La red incluye también Mieres Sur, los lunes; Lugones, los lunes y miércoles; Grado, los martes; Pola de Siero, los martes y miércoles, y Pola de Lena y Cangas del Narcea, los miércoles.

En el Área III, los centros de El Parque-Somió y Montevil, en Gijón, ofrecen vacunación infantil de lunes a jueves, mientras que El Llano lo hace de lunes a miércoles. También están habilitados los de Ribadesella, Infiesto, Cangas de Onís, La Felguera y El Entrego, los miércoles; Villaviciosa y Candás, los miércoles y jueves; Llanes y Pola de Laviana, los jueves, y Arriondas, los viernes.