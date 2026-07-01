Campo sitúa el acero y la defensa como ejes de oportunidad industrial para Asturias

Archivo - El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha situado este miércoles el acero y la industria de la defensa como dos de los principales vectores de oportunidad para Asturias en el actual contexto industrial.

Campo ha señalado que la entrada en vigor de las medidas de protección del acero contempla tres ámbitos principales, entre ellos la duplicación de los aranceles y la reducción a la mitad del cupo de acero no sometido a aranceles. Asimismo, ha indicado que se incorporan mecanismos anti elusión para evitar que estas medidas puedan sortearse a través de terceros países.

El viceconsejero ha defendido que se trata de medidas consideradas necesarias desde el Gobierno del Principado y reclamadas por las empresas del sector. Según ha expuesto, "las consideraban imprescindibles para tomar decisiones en el ámbito de las inversiones".

En este contexto, ha afirmado que el objetivo es dotar de un marco de mayor estabilidad y previsibilidad al mercado del acero, al que se suma el mecanismo de ajuste en frontera por carbono.

Ha añadido que este conjunto de medidas debe servir de base para que las empresas adopten decisiones que permitan "garantizar el futuro de la siderurgia aquí en Asturias, o lo que es lo mismo la siderurgia en España, durante muchos años".

SECTOR DEFENSA EN ASTURIAS

En relación con el sector de la defensa, Campo ha señalado que existe "tanta unanimidad como en el ámbito del sector de la defensa aquí en Asturias" entre los distintos agentes.

Ha defendido una apuesta por este ámbito basada en el desarrollo industrial propio y no en la compra en el exterior, sino en el impulso de capacidades nacionales.

Ha indicado que Asturias cuenta con una posición favorable en algunos ámbitos de la defensa por la existencia de personal cualificado y un ecosistema industrial vinculado al metal, que permitiría desarrollar actividad en este sector.

INDRA Y DURO FELGUERA

Sobre las negociaciones entre Indra y Duro Felguera, el viceconsejero ha recordado que el Gobierno regional mantiene contacto con las empresas, si bien ha precisado que se trata de un asunto que deben resolver las propias compañías.

Ha indicado que el Ejecutivo autonómico trasladó su interés, inquietud y disposición a facilitar en lo posible que el acuerdo llegue a su término.