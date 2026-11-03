La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 presenta el dosier 'Elegir la utopía'

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, El director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 , Rodolfo Sánchez y la codirectora, Zoe López. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 ha presentado este martes el dosier definitivo o 'Bid Book' de selección, que incorpora el lema 'Elegir la utopía' y reúne 45 proyectos artísticos. El documento, entregado en el Ministerio de Cultura, plantea una red de colaboración con unas 200 instituciones de 38 países de Europa, América y Asia.

El dosier, de 100 páginas, incorpora un proceso de consulta a más de 1.000 personas, con 200 entrevistas y 100 encuestas, según ha explicado la codirectora artística de la candidatura, Zoe López Mediero, durante la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En la rueda de prensa han participado también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez; y el director general de la candidatura, Rodolfo Sánchez Farpón.

Oviedo compite en esta fase decisiva junto a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. El nuevo documento amplía la propuesta presentada en la primera fase y profundiza en el programa artístico, la dimensión europea, la participación ciudadana y la estructura de gestión y financiación, en respuesta a las cuestiones planteadas por el jurado en su evaluación del pasado mes de abril.

'ELEGIR LA UTOPÍA' Y LA AMABILIDÁ

Una de las principales novedades es la incorporación del lema 'Elegir la utopía' al concepto de 'Amabilidá', que se mantiene como eje central de la candidatura. Sánchez ha explicado que esta incorporación responde a las recomendaciones del jurado sobre la necesidad de reforzar la dimensión europea del proyecto.

"Es una expresión capaz de viajar por Europa sin perder lo que nos hace singulares", ha señalado el director de la candidatura, que ha defendido la capacidad del nuevo lema para conectar con personas de diferentes países sin renunciar a la identidad de la propuesta.

La candidatura vincula ambos conceptos y plantea la cultura como una herramienta para recuperar la escucha, mejorar la convivencia y construir nuevas formas de relación entre las personas, en un contexto marcado por la crispación social, la crisis climática, la soledad y las transformaciones tecnológicas. La utopía se presenta así como un horizonte hacia el que avanzar y no como un ideal inalcanzable.

Sánchez ha explicado también que algunas de las palabras en asturiano elegidas inicialmente para presentar el programa, como 'Orbayu', 'Sestaferia' o 'Abellugu', han sido sustituidas por términos como 'Existencia', 'Resonancia' o 'Permanencia', con el objetivo de facilitar su comprensión en Europa. Estos tres últimos conceptos articulan los ejes del programa artístico.

45 PROYECTOS Y CUATRO CONVOCATORIAS ABIERTAS

El programa artístico reúne 45 proyectos, además de iniciativas dirigidas a diferentes actores y públicos. A ellos se sumarán nuevas propuestas mediante cuatro convocatorias abiertas previstas a partir de 2028, con las que se pretende incorporar a artistas y creadores al desarrollo futuro del programa.

La candidatura cuenta ya con alrededor de un centenar de artistas, comisarios y coordinadores identificados, aproximadamente la mitad internacionales y la otra mitad asturianos.

"La colaboración y proyección de los creadores del territorio y la escena artística nacional e internacional será uno de los aspectos más importantes del legado que estamos intentando construir", ha asegurado López Mediero.

Oviedo 2031 contempla, además, un programa de capacitación dirigido al tejido cultural asturiano para fortalecer sus competencias y ampliar sus oportunidades de colaboración. La dimensión internacional de la propuesta prevé el trabajo en red con unas 200 instituciones de 38 países.

Otra de las novedades del segundo dosier es su propuesta visual, con fotografías de la artista asturiana Kela Coto, autora de la imagen de portada y de las que abren los diferentes capítulos. Las imágenes exploran la memoria, los paisajes y los vínculos de Asturias, así como sus posibilidades de transformación.

La portada muestra una mano abierta que se acerca a una rama cargada de manzanas, un gesto que la candidatura relaciona con la 'Amabilidá' y con una forma de vincularse con el entorno y con los demás basada en el reconocimiento, el respeto y el cuidado.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, se ha mostrado ilusionada con la incorporación de la palabra 'utopía' al proyecto, al considerar que "sirve para avanzar" y significa "caminar hacia el futuro". La consejera ha subrayado el alcance autonómico de la propuesta y la importancia de la participación del sector cultural y del conjunto de la ciudadanía.

"Este proyecto va más allá de la propia ciudad, y eso es algo que siempre ha caracterizado a nuestra candidatura. Es un proyecto estratégico para Asturias, con repercusión en toda la ciudadanía, porque todos formamos parte de la cultura", ha afirmado.

Por su parte, el acalde de Oviedo, Alfredo Canteli ha valorado el acuerdo entre administraciones de diferente signo político para impulsar la candidatura. "Creo que nunca en Asturias se había compartido entre tantos ayuntamientos un proyecto tan importante como este. Ayuntamientos de signos políticos completamente diferentes han querido participar y sumarse a esta iniciativa", ha destacado.

La jornada continuará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, con un encuentro en Kuivi Almacenes para celebrar la entrega del dosier y agradecer la implicación de quienes han participado en su elaboración. El acto reunirá a miembros del Consejo de Capitalidad, artistas, profesionales del sector cultural, representantes institucionales y al equipo de Oviedo 2031.

VISITA DEL JURADO Y DEFENSA EN MADRID

La entrega del documento abre la recta final del proceso de selección. El próximo 27 de noviembre, una delegación del panel de expertos visitará Oviedo para conocer el territorio, los espacios vinculados a la candidatura y el trabajo desarrollado con los agentes culturales y sociales. Según ha indicado Sánchez, la visita tendrá una duración de ocho horas.

Posteriormente, el 1 de diciembre, diez representantes del proyecto defenderán la propuesta en Madrid ante el panel de expertos. En esta presentación participarán el alcalde de Oviedo y la consejera de Cultura, y la delegación deberá exponer las principales fortalezas de la candidatura y responder a las preguntas del jurado.

La decisión sobre qué ciudad española será Capital Europea de la Cultura en 2031 está prevista para el 3 de diciembre. España compartirá ese año el título con Malta.

Con independencia del resultado, la candidatura aspira a dar continuidad al trabajo desarrollado y a dejar un legado duradero en Asturias mediante el fortalecimiento de las redes culturales, la colaboración europea y la participación ciudadana.