La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 presenta en el ministerio el dossier 'Elegir la utopía'

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, El director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 , Rodolfo Sánchez y la codirectora, Zoe López. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 ha presentado este lunes el dosier definitivo o 'Bid Book' que lleva por título 'Elegir la utopía' y que ha sido entregado a las 10.30 horas en el Ministerio de Cultura. El documento, de 100 páginas, incorpora un proceso de consulta a más de 1.000 personas, con 200 entrevistas y 100 encuestas, según ha explicado la codirectora artística de la candidatura, Zoe López.

Oviedo compite en esta fase decisiva junto a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. El director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, ha señalado durante la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento que el lema busca trasladar por Europa los elementos que hacen singular al proyecto y conectar a personas de diferentes nacionalidades. El título está acompañado por una fotografía de la asturiana Kela Coto que muestra manzanas asturianas en la rama de un árbol.

Sánchez ha explicado también que algunas de las palabras en asturiano elegidas inicialmente para presentar el programa, como 'Orbayu', 'Sestaferia' o 'Abellugu', han sido sustituidas por términos como 'Existencia', 'Resonancia' o 'Permanencia', con el objetivo de facilitar su comprensión en Europa.

La presentación del dosier abre una nueva fase en el proceso de evaluación de la candidatura. Según ha recordado su director, el próximo 27 de noviembre Asturias recibirá al comité de expertos que evaluará el proyecto de Oviedo 2031 durante una visita de ocho horas.

Posteriormente, el 1 de diciembre, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, defenderán la propuesta en Madrid.

RESPALDO INSTITUCIONAL AL PROYECTO

Gutiérrez se ha mostrado ilusionada con la incorporación de la palabra 'utopía' al proyecto, al considerar que "sirve para avanzar" y significa "caminar hacia el futuro". La consejera ha situado esa idea en el marco de un proyecto compartido en torno a la cultura.

Por su parte, Canteli ha valorado positivamente el acuerdo entre administraciones de diferente signo político para impulsar la candidatura. El alcalde ha destacado su colaboración para alentar, apoyar y construir el proyecto con el que Oviedo aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.