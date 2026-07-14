Cangas del Narcea enciende la mecha de El Carmen 2026: fechas, novedades y horarios de la Descarga

Cartel de las fiestas del Carmen y La Magdalena 2026 en Cangas del Narcea. - AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cangas del Narcea estrena oficialmente este martes sus Fiestas del Carmen y La Magdalena 2026, un programa de festejos que llenará la villa de estruendo y música hasta el próximo 22 de julio. La tradicional Descarga tendrá lugar el jueves 16 de julio (Día del Carmen), justo en el momento en el que la virgen alcance el centro del puente romano. Hasta que llegue el día grande, la localidad disfrutará desde hoy del pregón, los desfiles de las Peñas de la Pólvora, las tiradas de barrenos a medianoche y un cartel que incluye la Carrera de Madreñas de la Magdalena en la madrugada del martes 21.

Aunque el municipio del suroccidente asturiano ya empezó a prepararse para las Fiestas del Carmen con la Romería del Prao del Molín este fin de semana, este martes comienzan los festejos más relevantes, con el pregón de las fiestas y una primera tirada de voladores. También tendrá lugar el desfile de las Peñas de la Pólvora y a medianoche, una tirada a mano de las Peñas de la Pólvora. A la una de la madrugada será la tirada de fuegos artificiales.

Durante el miércoles 15, las calles de Cangas del Narcea se engalanarán con la puesta de banderas y el desfile de gigantes y cabezudos, además de la celebración de la primera verbena con los grupos Waycas y Beatriz. A medianoche tendrá lugar una tirada de barrenos por parte de la Peña El Barreno, a la que seguirán las tiradas a mano de las Peñas de la Pólvora, la tirada de fuegos artificiales y, a las 4,00 de la madrugada, un pasacalles nocturno.

El día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, se celebrarán los eventos centrales de las fiestas. Comenzando con la misa solemne en la Capilla del Carmen y la procesión de subida, la fiesta continuará con varias tiradas de pólvora a lo largo de la jornada y pasacalles. La Descarga tendrá lugar justo después de la procesión del Carmen y, una vez la virgen esté en el centro del puente romano de Cangas, se producirá la Descarga.

A las 23.00 horas tendrá lugar la segunda gran verbena de las fiestas y, de nuevo a medianoche, se celebrará una tirada a mano de pólvora.

Las fiestas continúan el viernes 17 de julio con la 'Noche Rock' y saltan hasta el martes 21 de julio, cuando se celebrarán las Fiestas de la Magdalena, con un desfile de gigantes y cabezudos, una gran chocolatada y juegos tradicionales, y la tercera gran verbena. A la 1.00 de la madrugada, se celebrará la Gran Carrera de Madreñas. El miércoles 22 de julio está prevista la jira a Santana, por parte de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen. Tras una procesión y la misa en la Basílica de María Magdalena, a las 22.30 horas se celebrará la cuarta y última gran verbena de las Fiestas del Carmen, a cargo de los grupos Reyes e Ideas.