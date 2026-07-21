Cangas del Narcea vibra hoy con La Descarga: horarios y programa tras el aplazamiento por las tormentas

Archivo - Una imagen de la Descarga de Cangas del Narcea, con la Virgen del Carmen en primer plano. - TURISMOASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cangas del Narcea celebra este martes la tradicional Descarga de las fiestas del Carmen y la Magdalena, después de que el Ayuntamiento decidiera aplazar el acto previsto inicialmente para el pasado 16 de julio debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El Consistorio adoptó la decisión con el objetivo de garantizar la seguridad ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas, y anunció entonces que la fecha más probable para su celebración sería el 21 de julio, opción que finalmente se ha confirmado.

La jornada comienza a las 12.00 con el Desfiles de Gigantes y Cabezudos y continúa a las 14.00 con el Pasacalles a cargo de El Felecu, Batukada La Romería y Kop'a Vino, que se extenderá hasta las 19.00. A las 18.30 comienzan los Avisos, a cargo de la Peña el Voladorón.

La fiesta continúa a las 19.30 con la Misa Solenme en la Basílica Santa María Magdalena y a las 20.00 pone el broche la Procesión del Carmen, en la que participan el Son D'Arriba y la Banda de Música de Cangas y, tal y como apunta la organización, "con la Virgen en el centro del Puente romano", comienza La Descarga.

La tercera gran verbena se celebra a las 22.30 en los Nogales, con las orquestas Límite y Tekila. La Descarga ha sido organizada por la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen con el apoyo de las Peñas L'Andolina y El Refuerzo.