CantaJuego actuará, en su 20 aniversario, el 9 de noviembre en Gijón

GIJÓN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

CantaJuego, el artista infantil más visto en vivo en la historia de España, conmemora su 20 aniversario con la gira de su nuevo espectáculo 'CantaJuego - 20 años. La Gira', que recalará el domingo 9 de noviembre en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, con dos funciones programadas a las 12.30 y a las 17.00 horas. Las entradas ya están a la venta desde 15 euros en la web oficial de CantaJuego.

Tras vender más de 12.000 entradas durante su estancia en el Teatro Lope de Vega de Madrid con 'CantaJuego 20 años - El Musical Familiar', la compañía continúa su celebración con una gira nacional que recorrerá una veintena de ciudades entre noviembre y diciembre.

El nuevo espectáculo será una experiencia inmersiva y participativa de más de 80 minutos, con música en directo, coreografías y los personajes más conocidos por el público infantil, como Coco, Pepe y Buby. Sobre el escenario estarán Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Rodrigo Puertas y Eugenia Cabrera.

Entre las próximas citas confirmadas figuran Vigo, A Coruña, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Jaén, Mérida, Plasencia, Murcia, Alicante, Valencia, La Línea de la Concepción, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Burgos, Logroño, Santander y Tarragona. La productora anunciará próximamente nuevas fechas.

CantaJuego, creado por Pedro Zaidman y desarrollado junto a Matías Zaidman, Olivia Chica y Julián Fliess, es un proyecto pedagógico-musical dirigido al público familiar y recomendado para niños de 1 a 6 años. En sus dos décadas de trayectoria ha superado los tres millones de espectadores, con más de 18 temporadas de gira y un promedio anual de 135 conciertos en más de cien ciudades. También mantiene en cartel otros espectáculos como 'Burbujas', 'Mega Hits', 'Las aventuras de Coco y Pepe', 'El payaso Tallarín - Un mundo mágico' y 'Mi amiga Buby'.