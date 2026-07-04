El cantante Rubén Pozo dará un concierto en Gijón el 13 de noviembre dentro de su nueva gira

Archivo - El músico Rubén Pozo posa para Europa Press en la Cervecería Santa Bárbara, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rubén Pozo dará un concierto el próximo 13 de noviembre a las 21.00 horas en la Sala Acapulco de Gijón, dentro de su nueva gira, titulada '50TOWN Segunda Tanda', con la que da continuidad a su anterior recorrido por diferentes salas del país.

Las localidades para asistir a la actuación en la ciudad asturiana, al igual que para el resto de las fechas confirmadas dentro del territorio nacional, están a disposición del público a través de la página web oficial del músico (rubenpozo.es).

El artista contará sobre el escenario con el acompañamiento de la banda Los Chicos de la Curva, cuyos integrantes son Víctor Pescador a la guitarra y coros, Ángel Herranz al bajo y Loza a la batería.