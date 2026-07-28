Canteli atribuye a la "inacción" del Principado la pérdida de la Agencia Estatal de Salud Pública para Oviedo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, durante el Pleno Municipal. - CAPTURA WEB DEL AYUNTAMIENTO

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha atribuido a la "inacción del Gobierno de Asturias" la decisión de que Zaragoza sea finalmente la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, tras el anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tilda de "vergüenza" que dos presientes socialistas no se hayan puesto de acuerdo.

Durante el Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Oviedo, Canteli ha lamentado que la capital asturiana, que optaba a albergar el organismo, no haya resultado elegida y ha criticado la actuación del Ejecutivo autonómico.

Según ha señalado, hace unos días trasladó al presidente del Principado, Adrián Barbón, su interés por este asunto sin obtener respuesta. "Le envié un mensaje y ni me contestó", ha afirmado.

El regidor ovetense ha incidido en que la elección de Zaragoza responde, a su juicio, a la falta de implicación del Gobierno regional y ha subrayado que "al final la sede se la lleva un gobierno del PP".

Asimismo, ha calificado la decisión como "una auténtica vergüenza", al considerar que "dos presidentes socialistas, Sánchez y Barbón", no han logrado que la sede recaiga en Oviedo frente a otra comunidad gobernada por el Partido Popular.

Canteli ha concluido que se trata de "un día muy triste para Oviedo", al tiempo que ha defendido que la ciudad "está siempre sola luchando por conseguir las cosas".