Canteli carga contra el Principado tras perder Oviedo la Agencia de Salud Pública: "Un portavoz no debe mentir"

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a la entrada a la Catedral de Oviedo. - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha acusado al portavoz del Gobierno Guillermo Peláez de "mentir" y ha afirmado que fue la Consejería de Salud la que propuso cambiar al Calatrava la sede para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública.

El consejero Peláez afirmó ayer que el hecho de que se ofreciera en primer lugar La Vega, seguido del ofrecimiento temporal y posterior propuesta definitiva del edificio del Calatrava, generó dudas en el Ministerio de Sanidad que acabaron perjudicando a la candidatura de Oviedo.

"Son unas declaraciones muy poco afortunadas", ha asegurado Canteli, quien ha enfatizado que "un portavoz no debe decir nunca mentiras". En este sentido, el regidor ovetense ha explicado que fue el Principado quien propuso cambiar la sede, algo que costó al Ayuntamiento "la pérdida de una ingeniería importante" que se quería instalar en el edificio.

En unas declaraciones a los medios, el alcalde ha explicado el proceso de selección de la sede candidata en Oviedo, asegurando que el Ayuntamiento propuso desde el principo el castillo de La Vega. Unos meses después de una visita a las instalaciones, en la que se constató que había que hacer mucha obra, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, pidió al Ayuntamiento una "solución temporal" y propuso el edificio Calatrava para ello. "Yo no cambié nada", ha asegurado Canteli, quien ha acusado la "inacción" del Gobierno asturiano, salvando de la crítica a la consejera Saavedra, la única que "se preocupó mucho" porque la candidatura de Oviedo fuera un éxito.

El alcalde ha relatado además que el pasado 21 de julio recibió "un chivatazo" de que la resolución del Ministerio se iba a dar a conocer el 28 de este mes, y lo puso en conocimiento del presidente Adrián Barbón. Sin embargo, ha subrayado que no recibió respuesta del presidente, por lo que se ha mostrado "muy dolido" con la actitud de Barbón. Sobre la propuesta de IU de recurrir la decisión, Canteli ha asegurado que es el Principado quien debe hacerlo.