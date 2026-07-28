Peláez sugiere que la oferta de La Vega perjudicó a la candidatura de Oviedo para albergar la Agencia de Salud Pública

El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, durante su atención a los medios de comunicación esta tarde. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha lamentado este martes que Oviedo no haya sido la elegida para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y cree que el haber ofrecido, por parte del Ayuntamiento, en un primer momento La Vega pudo perjudicar a la candidatura.

Peláez ha puesto el foco en la gestión realizada desde el Consistorio. A su juicio, el hecho de que se ofreciera en primer lugar La Vega, un emplazamiento que no estaba en disposición de albergar el organismo al no estar desarrollado, seguido del ofrecimiento temporal y posterior propuesta definitiva del edificio del Calatrava, generó dudas en el Ministerio de Sanidad que acabaron perjudicando a la candidatura de Oviedo.

El portavoz del Gobierno asturiano, que ha dado la enhorabuena a Aragón y a Zaragoza tras conocerse que la capital aragonesa ha sido la ciudad elegida para albergar el organismo, ha criticado las palabras del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, calificándolas de "irresponsables" y de "profunda deslealtad institucional".

El consejero ha precisado que el proceso de selección ha sido transparente y en base a unos criterios publicados en una convocatoria oficial. Por ello, ha reprochado al regidor que haya deslizado la posibilidad de que la asignación responda a acuerdos políticos o "cambalaches". "Las declaraciones del alcalde son extraordinariamente preocupantes si cree que de verdad esto es un cambalache político o que las cosas se pueden arreglar de otra forma", ha lamentado.

Peláez ha reiterado que las manifestaciones del alcalde resultan "absolutamente preocupantes porque deslizan una forma de hacer política y de llegar a acuerdos más propia de otro siglo", recordando además que el Canteli participó en la propia génesis de la candidatura.

Ha defendido que el Ejecutivo autonómico respaldó activamente la propuesta asturiana por ser una de las comunidades que más recursos destina al sistema público de salud y por la defensa continuada que las autoridades del Principado han realizado. "Tanto nuestro presidente como el resto de consejeros tuvimos ocasión de defender la candidatura en todos los foros en los que tuvimos ocasión", ha asegurado.

Finalmente, Peláez ha vuelto a pedir lealtad institucional y coordinación entre administraciones para seguir colaborando en otros proyectos de relevancia para la ciudad, como la candidatura a la capitalidad cultural.