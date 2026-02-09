Canteli critica al Gobierno asturiano por la demora en los planes para El Cristo

Archivo - Interior de uno de los edificios del antiguo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha mostrado este lunes crítico y escéptico ante los anuncios que se vienen realizando desde el Gobierno asturiano acerca de los planes para el futuro de los terrenos del antiguo hospital universitario central de Asturias, en El Cristo.
"Creo poco en lo que dice el Principado", ha lamentado Canteli, que ha preguntado al Ejecutivo regional por la situación del contrato millonario que había para derribar los edificios. "De repente desaparece la empresa. ¿Cómo está ese contrato?", ha preguntado el primer edil.
Según ha señalado el plan previsto para El Cristo está "paralizado" y el Principado está siendo "muy blando" en esta situación gastando mucho dinero en seguridad. "Está desvalijado, no quedan ventanas, no queda nada de nada, seguimos esperando, nosotros presionamos todo lo que podemos, pero claro, no mandamos en el Principado", ha lamentado.