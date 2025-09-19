Canteli defiende el modelo de San Mateo en Oviedo y asegura que "se va a mantener"

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha defendido este viernes el modelo festivo de San Mateo 2025 y ha asegurado que "se va a mantener". "Posiblemente sean unas fiestas diferentes a las que algunos quieren, pero este es el modelo de Alfredo Canteli, del equipo de Alfredo Canteli", ha remarcado, invitando a quienes "dicen que las fiestas son un fracaso" a "pisar" las fiestas.

El regidor ha hecho estas declaraciones durante el acto de bienvenida a una delegación de Torrevieja, ciudad hermanada con Oviedo, en el marco de las fiestas locales. Después de dar la bienvenida a las integrantes de la 'Corte Salinera' de Torrevieja, Canteli ha explicado que la delegación está invitada a ver el Desfile del Día de América en Asturias junto a la Corporación local ovetense.

"Estamos en plenas fiestas, que disfrutéis de Oviedo", les ha dicho, para después asegurar que "Oviedo está lleno de gente". "Ayer salí del teatro y para cruzar hasta 'El mono que lee' me costó porque estaba a reventar", ha comentado. "Según me dijeron, en el Bombé no había ni una mesa ni una silla", ha agregado