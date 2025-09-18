Desfile Día de América en Asturias 2025: Tradición y multiculturalidad llenan Oviedo de color en San Mateo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) organiza un año más, dentro del programa de las Fiestas de San Mateo 2025, la 73ª edición del Desfile del Día de América en Asturias, una cita declarada de Interés Turístico Nacional que recorrerá este viernes, 19 de septiembre, las calles de Oviedo, congregando a miles de espectadores.

Este evento, considerado uno de los más populares y coloridos de las festividades mateínas, rinde homenaje tanto a los asturianos que emigraron en busca de nuevas oportunidades como a los países de acogida que los recibieron, configurando así una comunidad iberoamericana unida por la memoria y la cultura compartida.

El desfile, que se desarrollará en su horario habitual de 17.00 a 19.30 horas, contará con la participación de 2.875 personas, 11 carrozas, 20 agrupaciones entre bandas de música, gaitas y grupos folclóricos, además de 13 secuencias temáticas que llenarán de ritmo y color el recorrido por la capital asturiana.

Paralelamente, hasta el lunes 22 de septiembre podrá visitarse la exposición 'Día de América en Asturias. Sueños y Realidades de Ultramar', organizada por la SOF junto con la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala y la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias. La muestra refleja la dura realidad de los emigrantes asturianos que emprendieron un incierto viaje lejos de su tierra en busca de un porvenir mejor, muchas veces con desenlaces desiguales.

Como colofón de las Fiestas de San Mateo 2025, el domingo 21 de septiembre tendrá lugar el tradicional reparto entre los socios de la SOF del bollo y la botella de sidra, declarada recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cita será en la Plaza de España, de 10.00 a 14.00 horas. Los menores de edad recibirán refrescos, zumos o agua, y se habilitará una mesa específica para celiacos donde podrán recoger sus bollos.