Canteli dice que con degustación de las fresas del Corpus se "vuelve la normalidad que nunca se debió perder"

Publicado 23/06/2019 18:09:53 CET

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha manifestado que con la invitaciín al Cabildo de la Catedral a la tradicional degustación de las fresas del Corpus Christi que se ha celebrado este domingo "se vuelve la normalidad que nunca se debió haber perdido".

"Estoy feliz hoy aquí, lo estuve en la misa, en la procesión y este es el Oviedo futuro que yo quiero, se ve otro ambiente en las calles y todo", ha dicho Canteli que ha asegurado que se volverán a recuperar las buenas relaciones con la Iglesia.

Y es que ha asegurado que "tienen que hablar muchas cosas con la Iglesia, entre ellas lo que tiene que ver con el Martillo de santa Ana".

Respecto a las críticas del PSOE que no ha acudido al acto y que ha lamentado que lo que se recupera es lo conocido popularmente como 'Fartódromo' de Trascorrales con una comida, para después tomar las fresas, como hacía Gabino de Lorenzo, Canteli ha asegurado que la invitación se ha hecho a todos los grupos y ha ido el que ha querido y "el que no quiso no ha ido".

"Vamos a comer un menú barato. Me da lo mismo lo que digan, tengo claro que había hacerlo y lo hemos hecho, a los que no estén de acuerdo es un decreto de alcaldía y esto es así. Están invitados, no quieren venir, pues que no vengan", ha dicho el alcalde de PP.

El Ayuntamiento de Oviedo ha recuperado la tradicional degustación de las fresas del Corpus Christi, tres años después de que la celebración de esta tradición dejase de tener lugar por los desencuentros entre Iglesia y Ayuntamiento.

Las relaciones entre la Iglesia y el anterior Equipo de Gobierno ovetense --formado por PSOE, Somos e Izquierda Unida-- se habían enfriado estos últimos años, y la degustación no se celebraba desde 2016.

A la comida han asistido los miembros del equipo del Gobierno del PP y de Ciudadanos y también de Vox. No han asistido ni representantes del PSOE ni de Somos Oviedo. Tampoco ha podido estar presente el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes por motivos de agenda.

Por su parte el Vicario general, Jorge Fernández, ha destacado lo positivo de estas iniciativas que la Iglesia agradece. No obstante ha indicado que las relaciones nunca han dejado de existir entre la Iglesia y el Ayuntamiento.