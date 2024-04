Canteli (PP) defiende que se regule el consumo de tabaco pero rechaza "prohibirlo todo"

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha defendido este viernes que se regule el consumo de tabaco pero ha rechazado "prohibirlo todo" y ha cargado contra la "guerra contra los fumadores" que "a veces" es "excesiva".

En unas declaraciones a los medios al hilo de la aprobación, prevista para hoy, del Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo 2024-2027, ha defendido un equilibrio "donde el fumador conviva con el no fumador sin molestarse".

"Es una decisión que no me toca a mí tomarla, pero la vida cada vez es menos cómoda para muchos", ha reflexionado, remarcando que no le molesta un fumador "siempre y cuando esté a una distancia prudencial".

"El respeto es fundamental y las normas que ayudan al respeto mejor, pero prohibirlo todo tampoco", ha dicho, asegurando que es "más grave" que se permita fumar mientras se conducen vehículos.