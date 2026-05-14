Canteli (PP) reta a Barbón a posicionarse sobre la Ronda Norte de Oviedo

Archivo - El Monte Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha retado este jueves al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), a posicionarse sobre la construcción de la Ronda Norte en Oviedo, después de que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, afirmase que esta infraestructura no está en los planes del Principado.

"¿El presidente es consciente de lo que dijo el consejero Alejandro Calvo?", ha preguntado Canteli en unas declaraciones a los medios, en las que ha instado al presidente a decir "públicamente" si comparte las palabras del consejero. El regidor ha dicho que no ha hablado con Barbón desde las declaraciones de Calvo del martes, pero ha recordado que en anteriores reuniones el presidente "tampoco mostró mucho interés" en sacar adelante esta infraestructura, porque el PSOE de Oviedo estaba en contra de la misma.

"Él no puede decidir el futuro de Oviedo", ha aseverado Canteli, para después remarcar que Oviedo "necesita" esta obra y que no supone "ninguna agresión" al Monte Naranco, como plantea el PSOE.

El regidor ovetense ha asegurado que su Equipo de Gobierno luchará dentro de sus posibilidades en este mandato y "si Dios quiere en el siguiente" para lograr que esta infraestructura sea una realidad. "Voy a intentar que se haga y, si no lo hacen ellos, yo espero que otro partido lo haga, y ese partido es el Partido Popular", ha dicho.