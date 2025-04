Canteli y Queipo destacan la cercanía y humildad del Papa Francisco como rasgos de su pontificado

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asistido este mediodía a la homilía celebrada en la Catedral en honor al Papa Francisco, "una persona importante para los católicos y los no católicos". "Fue un Papa cercano, que miró más para los desfavorecidos que para los ricos, y que le recordaremos con mucho cariño", ha destacado a los medios de comunicación. Canteli ha indicado que el sucesor del Papa Francisco debe continuar con la labor de" servicio a todos, sea cristianos o no, porque el cuidar a los que tienen menos no tiene signo político ni religioso".

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, tampoco ha faltado a la gran ceremonia en honor del Santo Pontífice tras el funeral oficial celebrado este sábado en Roma. "Fue un gran Papa y la opinión general que tenemos en Asturias, España y en el mundo es que fue cercano, humilde y modesto. Nos enseñó lo mejor de la religión, que es cómo amarnos unos a otros y cómo convivir en hermandad. Son valores en los que todos tenemos que trabajar para mejorar", ha añadido.