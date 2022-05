Canteli sobre el traslado de Minas: "Espero y deseo que el Consejo Social de la Universidad reaccione"

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli ha manifestado que "espera y desea" que el Consejo Social de la Universidad de Oviedo que se reúne esta tarde reaccione ante la "agresión tan tremenda a Oviedo hablando universitariamente" que a su juicio supone el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo al campus de Mieres.

"No tiene razón de ser y cuando algo no tiene razón de ser no debe producirse", ha insistido el alcalde de Oviedo en referencia a dicho traslado.

Canteli se manifestaba así en declaraciones a los medios durante la inauguración de Libroviedo 2022 que se celebra hasta el próximo 22 de mayo en la Plaza de Trascorrales.

Preguntado por el Plan de Usos de los terrenos de El Cristo, Canteli ha manifestado que "no es malo que se haga alguna cosa porque lo que se necesita es que se haga algo, que el plan arranque y se vayan haciendo cosas".

Sobre la posibilidad de unificar en el entorno de Llamaquique todas las sedes judiciales ha indicado que "no se opone a nada siempre y cuando se respete la autonomía de Oviedo".