Cárcaba reitera que los asturianos tienen una menor presión fiscal que la media nacional

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, ha insistido este miércoles en que los asturianos tienen una menor presión fiscal que la que existe en otros territorios de España. Cárcaba, en la sesión del pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha dicho además que los impuestos propios y cedidos, que dependen del Principado, suponen solamente el 2% de lo que pagan los contribuyentes del Principado.

La dirigente asturiana ha sido interpelada en materia fiscal por el diputado del PP Pablo González, quien se ha mostrado muy crítico y ha hablado de "purgatorio" fiscal asturiano.

Cárcaba ha dicho que el modelo que se aplica en el Principado, que no prevé cambiar en sus líneas generales, es "progresivo" y "justo", de tal forma que se persigue garantizar la suficiencia financiara. Además, busca la equidad en la carga tributaria.

No obstante, Cárcaba ha admitido que el principio de igualdad recogido en la Constitución Española y que Asturias observa difícilmente se puede lograr si el Gobierno central no acomete un proceso de armonización fiscal. Por último, ha respondido a González que las comunidades autónomas no tienen capacidad para alterar la fiscalidad que actualmente soportan las empresas.

Pablo González, sin embargo, ha acusado al Gobierno asturiano de propiciar que no lleguen inversores a la región por la elevada presión fiscal. Ha animado a Cárcaba a que imite a la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene "uno de los mejores sistemas fiscales de España y del Mundo". Ha dicho que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso está ahora "vendiendo" Madrid en Estados Unidos. "¿Dónde está el presidente del Gobierno de Asturias?", se ha preguntado, en referencia a Adrián Barbón.

En la misma sesión plenaria, la diputada de Vox Sara Álvarez ha dicho a Cárcaba que la recuperación económica en Asturias no ha sido tan positiva como en otras comunidades autónomas que optaron por congelar o bajar los impuestos. Según Álvarez, el modelo de Asturias se basa en una sociedad "esclava del asistencialismo", con un empobrecimiento "cercano a las desastrosas políticas comunistas".

Cárcaba, sin embargo, ha rechazado frontalmente la idea de que exista una relación entre bajar impuestos y crecer económicamente. Los datos de recuperación económica en Asturias, ha argumentado, son mejores que los de otras comunidades autómnomas. "No hay relación entre bajar impuestos y un mayor crecimiento económico", ha subrayado.