Carlos Baute pone el broche a las fiestas de San Agustín de Avilés

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Centro Niemeyer será escenario, este miércoles, del concierto de Carlos Baute en Avilés con motivo de las fiestas de San Agustín, que llegan a su fin después de una semana de celebraciones. Baute actuará a las 22.00 horas y al término, a las 24.00 horas, se lanzarán los tradicionales fuegos artificiales.

Este miércoles también tendrá lugar de madrugada la actuación de la orquesta 'París de Noia' en el recinto ferial de San Agustín. El jueves, día de San Agustín, las fiestas finalizarán con el concierto de La Carroza del Teatro Real en la Plaza de España y la verbena de la orquesta Tekila en el Ferial.

A lo largo de estos días, el recinto ferial en La Exposición ha acogido las verbenas de las orquestas Cinema, Macroshow Dani Parrondo-TheGoat+Ethan Meré Dj, Narcy y Saúl y Vas Bailar y ha habido conciertos del Bombé y Factoría Sound Summer en el quiosco del parque del Muelle.

Del 15 al 21 de agosto han tenido lugar pasacalles de las agrupaciones del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular, cine en la calle y propuestas infantiles, y semana grande, del 22 al 28, en la explanada de La Exposición donde se situará el Recinto Ferial, y también en el parque del Muelle o en la plaza de España.

San Agustín ha celebrado también el CLXI Mercado de Ganado en el Pabellón de Ferias y Exposiciones de La Magdalena, el Festival Folklórico, y el Mercado Franco de Alcábala.