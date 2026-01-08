Carlos Hipólito vuelve al Palacio Valdés para protagonizar 'Música para Hitler',

Archivo - La obra 'Música para Hitler', con Carlos Hipólito y kiti Mánver, se estrena el viernes 7 en el Palacio de Festivales - ORGANIZACIÓN - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carlos Hipólito vuelve a Avilés para protagonizar 'Música para Hitler', una obra en la que encarna al músico Pau Casals exiliado en el sur de Francia tras la guerra civil española y que tiene que responder a una petición de Hitler para que le ofrezca un concierto.

El reputado actor madrileño, que es uno de los habituales del Teatro Palacio Valdés, abrirá el primer trimestre de escenAvilés en este nuevo año con dos representaciones, este viernes 9 (función de abono) y este sábado 10 (función fuera de abono) a las 20:00 horas.

Hipólito estará acompañado en el escenario por otra de las grandes actrices como es Kiti Manver, junto a Dani Muriel y Marta Velilla para dar vida a un episodio tan real como inquietante como es el hecho de que el mayor nazi de los nazis y detonante de la segunda guerra mundial invitara al músico catalán a tocar ante él en una Francia por entonces ocupada por los alemanes.

Se trata de una obra que está cosechando gran éxito de público en una gira por toda España que se inició en la primavera del pasado año y continuará, de momento hasta abril de 2026.