Carlos Paniceres, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

Carlos Paniceres, en el centro - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carlos Paniceres ha sido reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo por el nuevo Pleno de la institución cameral. La elección, celebrada este martes tras la constitución previamente del máximo órgano de representación y gobierno de la institución, abre su tercer mandato al frente de la Cámara, cuya presidencia asumió por primera vez en mayo de 2018.

Junto al presidente ha sido elegido su Comité Ejecutivo, que mantiene una línea de continuidad respecto al anterior mandato y se amplía con la incorporación de tres nuevos miembros, hasta alcanzar un total de 18 integrantes.

Según ha informado la Cámara de Comercio, esta ampliación requerirá la correspondiente modificación del Reglamento de la Cámara, que se llevará a cabo en los próximos días.

La elección del presidente y de su equipo directivo se ha realizado mediante votación nominal y secreta, una vez formalizada la toma de posesión de los vocales que integran el nuevo Pleno de la Cámara.

En el acto público de toma de posesión del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, celebrado a las 19.00 horas, intervino el presidente electo de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, así como la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo.

Durante el encuentro se celebró un minuto de silencio en señal de duelo y respeto por el fallecimiento de un agente de la Policía Nacional hoy en acto de servicio en Oviedo.

La sesión constitutiva comenzó a las 17.30 horas y estuvo presidida por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez. En ella tomaron posesión los vocales que conforman el nuevo Pleno de la institución cameral.

Su composición busca reflejar la diversidad del tejido empresarial: 41 representantes de los distintos sectores de actividad económica, 13 representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria y seis vocales designados por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). En total, 60 miembros.

El consenso alcanzado en la configuración de las candidaturas permitió completar la composición del Pleno sin necesidad de recurrir a votaciones para la selección de sus integrantes. Posteriormente, ya constituido el órgano, sus miembros votaron la elección del presidente y del Comité Ejecutivo.

Con esta sesión, la Cámara de Comercio de Oviedo culmina el proceso de renovación de sus órganos de gobierno. Una de sus principales novedades ha sido la incorporación, por primera vez, de la tramitación electrónica mediante firma digital. Se trata de la primera cámara asturiana que implanta este sistema en unas elecciones camerales.

La medida buscó simplificar los procedimientos administrativos, facilitar la participación de las empresas y reducir barreras burocráticas, avanzando hacia una relación más ágil y accesible entre la Cámara y el tejido empresarial.

Con la constitución del nuevo Pleno y la reelección de Carlos Paniceres, la Cámara inicia una nueva etapa de mandato, reafirmando su compromiso con la representación de los intereses generales de las empresas, el impulso de la actividad económica y el desarrollo de Asturias. Carlos Paniceres preside la Cámara de Comercio de Oviedo desde mayo de 2018. Cuenta con formación en Alta Dirección por el IESE, es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Magisterio por la Universidad de Oviedo. En el ámbito empresarial, es consejero delegado de Gesprin, empresa multiservicios, y de Transinsa, dedicada al transporte sanitario en Asturias. También es CEO de Sanir, alianza entre Alsa y Transinsa que presta servicios en el ámbito nacional.