Carlos Rodríguez Muiños, nombrado subdirector general de Inteligencia Artificial del Gobierno asturiano

El nuevo subdirector de IA del Principado, Carlos Rodríguez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha nombrado a Carlos Rodríguez Muiños subdirector general para el Impulso de la Implementación de Agentes de Inteligencia Artificial (IA) del Principado, un puesto considerado "estratégico" por el Ejecutivo asturiano para "reforzar la transformación digital de la Administración autonómica y acelerar el despliegue de esta tecnología en proyectos clave para la mejora de los servicios públicos, la competitividad económica y la toma de decisiones basada en datos".

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la nueva subdirección impulsará y coordinará las iniciativas de IA del Principado, promoverá el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas y favorecerá la incorporación de nuevas herramientas digitales para modernizar los servicios públicos.

Ingeniero superior industrial y doctor por la Universidad de Oviedo, Carlos Rodríguez Muiños está especializado en IA, supercomputación y transformación digital. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Alcoa y General Dynamics, donde ha participado en proyectos de I+D y transformación digital industrial, y ha ejercido también como director técnico de un centro de supercomputación.

Cuenta con experiencia en empresas, universidad y administración pública, donde ha participado en proyectos vinculados a la innovación tecnológica, la ciberseguridad y las tecnologías de datos. Además, ha desarrollado actividad docente e investigadora en inteligencia artificial y computación avanzada y es autor de publicaciones especializadas en estas materias.