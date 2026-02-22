Carnaval de Oviedo 2026: triunfan ‘La colmena tiene reina’, ‘20.000 leguas de fiesta submarina’ y ‘La bichoneta’

'La Bichoneta Y Sus Cucarachas' En El Desfile De Carnaval En Oviedo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desfile de Carnaval de Oviedo celebró este sábado una multitudinaria edición que reunió a cerca de 2.000 participantes y miles de espectadores en el centro de la capital asturiana. Tras el desfile, el concurso terminó con 'La Colmena tiene reina y está de Carnaval', '20.000 leguas de fiesta submarina' y 'La bichoneta y sus cucarachas' como principales ganadores en las categorías individual, de grupo y de centros sociales, respectivamente.

En esta edición del Carnaval en Oviedo participaron 11 propuestas individuales, 21 grupos y 15 centros sociales, todos ellos acompañados por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y diversas charangas que dieron ritmo y color al recorrido.

El jurado, compuesto por los periodistas Rosalía Agudín (La Nueva España), Graciela Fernández (TPA) y Pedro Fernández (Cadena Cope), junto a Consuelo Fernández en representación del Ayuntamiento, valoró las propuestas y su puesta en escena.

En la categoría individual, 'La Colmena tiene reina y está de Carnaval' obtuvo el primer premio de 300 euros, seguido por 'Menina Asturiana de cristal' y 'Gorila Salvaje de Carnaval', que recibieron 200 y 100 euros respectivamente.

En la categoría de grupos, el primer premio, dotado con 1.100 euros, recayó en la fantasía marina '20.000 leguas de fiesta submarina', mientras que 'Turón en jaque' y 'Titanic' completaron el podio.

Los centros sociales de la ciudad también compitieron, siendo el de La Manjoya el que se alzó con el máximo galardón gracias a 'La bichoneta y sus cucarachas'. Le siguieron las propuestas 'Las buenas noticias' de San Claudio y 'El taller de costura' de Ules.