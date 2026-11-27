La portavoz de Vox en la Junta y candidata al Congreso, Carolina López, visita Luanco - VOX ASTURIAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General y candidata número dos al Congreso por Asturias, Carolina López, ha criticado este viernes desde Luanco la "asfixia fiscal y burocrática" de los autónomos y ha defendido la necesidad de "eliminar las trabas que dificultan el emprendimiento, el mantenimiento de los pequeños negocios y el relevo generacional".

En una nota de prensa, ha explicado que los autónomos son "el motor" y la base de la economía. "Son unos auténticos valientes y unos héroes que todos los días reciben trabas, palos en las ruedas y que viven ahogados a impuestos", ha enfatizado.

La portavoz de Vox ha advertido de que, desde que Adrián Barbón llegó a la Presidencia del Principado en 2019, Asturias ha perdido 3.000 autónomos, y ha alertado de que cada mes se pierden diez trabajadores por cuenta propia en el sector del comercio, especialmente en las zonas rurales.

"Tenemos que evitar que sigan cerrando negocios, que sigan cerrando pequeños comercios y que sigan bajando las persianas los autónomos que tanto hacen por mantener la economía de nuestro país y de nuestra región", ha afirmado.

Frente a esta situación, López ha defendido las propuestas de Vox para reducir la presión fiscal y acometer un proceso de desregulación que permita a los autónomos desarrollar su actividad sin las continuas trabas administrativas. La portavoz ha abogado por establecer una cuota cero real para aquellos autónomos cuyos ingresos no alcancen el salario mínimo interprofesional y una cuota progresiva desde los 50 euros.

"Queremos proteger a los autónomos y que dejen de ser tratados como hasta ahora, como delincuentes, continuamente sometidos a inspecciones, papeleo, normativa, burocracia e impuestos", ha denunciado López, quien ha recordado que detrás de cada autónomo hay una persona y una familia que quieren salir adelante.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de facilitar tanto la apertura de nuevos negocios como su mantenimiento, favoreciendo el relevo generacional que tanto necesita Asturias. "Los socialistas durante todos estos años han tratado a los autónomos como meros financiadores de sus chiringuitos y de sus redes clientelares, y hay que hacer todo lo contrario", ha denunciado la portavoz de Vox.

López ha defendido un cambio en las políticas dirigidas al tejido productivo asturiano que permita a los trabajadores por cuenta propia dedicar su tiempo y sus recursos a sacar adelante sus negocios.